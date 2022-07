Falunapra készül a település, ennek alkalmából látványos szénabála figurákat is készítettek a hétvégén a kreatív helyi lakosok. Egy vidám férfi és női alakot formáznak az egymás tetejére helyezett, ruhákkal és arccal ellátott szénabálák.

– A Szent Anna nyugdíjas egyesület tagjai és a fiatalok segítettek a felállításban. Voltak, akik a mellettük elhelyezett, falunapot hirdető raklapot festették, mások a ruhákat varrták – számolt be Kacsóta polgármestere, Borovics Emese.

A falunapot július 16-án tartják a sportpályán. Fontos program lesz a délelőtt folyamán a főzőverseny és a labdarugó mérkőzés. Foci- és főző csapatok jelentkezését is várják még július 10-ig a [email protected] címre, a főzéshez ingyenesen biztosítják a sátrat és egy sörpad garnitúrát.

Emellett az önkormányzat jóvoltából ingyenesen használható körhinta és légvárak is várják a családokat, valamint lufihajtogatás, csillámtetoválás és arcfestés is. Sztárvendégek is érkeznek, Jolly, Kökény Attila és Alma, azaz Almási Krisztina személyében.

A programon a díszítésben is közreműködő Szent Anna egyesület is fellép, valamint a szigetvári Style&Passion tánccsoport is bemutatkozik. Több árus érkezik, vattacukor, minifánk, jégkása és céllövölde is várja a fiatalokat.

A tavalyi falunapon az időjárás kissé közbeszólt, délben leszakadt az ég, így idén különösképp reménykednek a csapadékmentes körülményekben.

– Az este bállal zárul a kultúrház udvarán, ahol a talpalávalót az Ideál együttes szolgáltatja az előző évhez hasonlóan – számolt be a programról a polgármester.