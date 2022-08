A tavalyi jól sikerült rendezvényt idén még több kerékpárossal szeretnék megismételni, és ebben az évben újdonságként egy új táv is választható. A Buga Jakab nyolcvankettő, a Családi kör huszonnégy, a Kétkör százhat kilométeres, emellett Siklós várossá avatásának 45. évfordulójának alkalmából idén a Szülinapi kör negyvenöt kilométeres távján is tekerhetnek a résztvevők. Az új útvonal Harkányt, Drávaszabolcsot, Szaporcát, Kémest, Drávaszerdahelyt és Kovácshidát érinti. Mindegyik táv a Siklósi vártól indul, és oda is ér vissza. A nevezők frissítőt, névre szóló rajtszámot, egyedi befutóérmet, és a célnál egytálételt kapnak.

Riegl Gábor, Siklós polgármestere tavaly maga is részt vett a kerékpártúrán. Mint mondta: Siklós és térsége, valamint az egészséges életmód népszerűsítése a célja a kerékpártúrának, reméli, hogy ebben az évben még többen kapnak kedvet hozzá a térségből, és számítanak a messzebbről érkezőkre is.