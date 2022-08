Játszó- és pihenőparkot avattak Szalatnakon csütörtökön délután. Mivel Szalatnakon korábban soha nem volt köztéri játszótér, ezért a falu számára igazi ünnep, hogy most épülhetett. Gulácsi Erika, a község polgármestere elmondta, a beruházásra a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert támogatást az önkormányzat. Hét játékkal – köztük kombinált játékelemekkel – gazdagodott a terület a falu központi helyén, ahol egy két méternél is magasabb mászófal is helyet kapott. A megnyitó ünnepség – amelyen Hargitai János országgyűlési képviselő is részt vett – után a gyerekek felavatták a játszóteret, és az önkormányzat édességgel is kedveskedett a számukra.

A pályázat keretében a közeljövőben még egy buszmegálló is épül, a jelenlegi ugyanis egy lakóház előtt helyezkedik el, ahol nincs kialakított peron, ezért a hatályos szabályoknak sem felel meg.