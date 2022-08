Most a kis­iskolás fiammal ugyanígy teszek, és szerencsére ő is szeret válogatni az üzletekben. Persze manapság egész más a kínálat, akármelyik kedvenc mesehőssel, vagy mintával kapunk dolgokat, nagyon menő cuccokkal rukkolnak elő a gyártók, pedig ezekből régebben is találtunk gyönyörű dolgokat.

Meséltem a fiamnak a minap, hogy nekem első osztályban még kellett köpenyt hordanom, és az iskolában még úgynevezett „potoszt” is kellett viselni.

Ezt a cipőre kellett húzni, hogy megvédjük a tanterem parkettáját a karcolásoktól, a sártól. Nem sok iskolában volt ez kötelező, és mi sem szerettük, kimosni meg mindig mindenki elfelejtette otthon, így igazi porgyűjtőként szolgált. És ha a fiúk nekiálltak dobálózni vele, akkor mindent beterített a kosz.