A megemlékezés után a gyászt és a szomorúságot követően aztán jöhetett a mulatság, a Zafír mazsorettcsoport csinos lányainak és a bányászzenekar fúvósainak vezetésével megindult a tömeg a faluba, ahol további, immár vidám hangulatú műsorok várták a falusiakat.

A családias hangulatú rendezvény végén a Szent Mihály Közösségi Házban Magyar Zsolt „Szénporos élet: a mélyművelés vége” című könyvének bemutatójára is sokan ellátogattak, ahol Andrasek István bányászati fotókiállításának is aznap volt a megnyitója. A kiállított fényképek bizony még a díszegyenruhában feszítő, idős egykori bányászoknak is kövér könnycseppeket csaltak a szemük sarkába.

Az egész megyében ünnepeltek

Az 1951 óta szeptember első vasárnapján tartott országos bányásznapra számos településen emlékeztek meg a hétvégén, lévén, hogy Baranya volt egykor a magyar szénbányászat fellegvára. Mecsekszabolcs mellett koszorúzást és ünnepséget tartottak többek között a pécsbányai emlékműnél, Pécs-Vasason a Szent Borbála parkban és természetesen az egykori nagy bányászvárosban, Komlón is. Az országos bányásznap azonban természetesen nemcsak a szénbányászok, hanem az uránbányászok előtt is tiszteleg, így Kővágószőlősön is voltak megemlékezések. Hidason is kétnapos megemlékezést rendeztek, ahol a koszorúzás után fegyver- és katonai bemutatót tartottak, valamint fellépett a Kiscsillag zenekar is.