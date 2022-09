A helyiek példaértékű összefogásának köszönhetően újulhatott meg a szászvári iskola konyhája a közelmúltban – a helyiség rendbetételébe egy hónappal ezelőtt vágtak bele, hogy iskolakezdésre már egy barátságosabb, a korábbinál modernebb közeg fogadja a gyerekeket.

Többek közt festés, valamint a mosogató javítása is része volt a korszerűsítésnek, ezen kívül a komfortot növelve egy melegen tartó pultot is vásárolt az önkormányzat, az elavult edényeket pedig szanálták. A konyhai ablakokra szúnyogháló került, és lakossági felajánlásnak köszönhetően a konyhabútort is le tudták cserélni. Az étterem asztalait mostantól kezdve viaszosvászon díszíti és védi, illetve biztosítja a könnyebb és hatékonyabb takaríthatóságot, mindezek mellett néhány szék cseréjére is sor került.

A konyha felújításában, rendbetételben több helyi vállalkozás is segédkezett, ezen kívül az intézményvezetők és az önkormányzati dolgozók is sokat fáradoztak annak érdekében, hogy az idei nevelési évben az iskolás diákok rendezettebb körülmények között étkezhessenek.

Az óvoda nemrég felújított konyhájában különösebb fejlesztésre nem volt szükség, a közelmúltban tartott ellenőrzés megállapításai szerint kisebb változásokat kellett csak eszközölni. A bölcsőde esetében viszont akadt több tennivaló is: a konyhai munkafolyamatokat átszervezték, az alapanyagok más típusú rendszerezését vezették be az intézményben, ezen kívül a nyári meleg elleni védekezésként redőny, illetve szúnyogháló került az ablakokra. Kisebb eszköz- és munkaruha-beszerzésre került még sor, illetve a konyhai dolgozók oktatásban is részesültek, amely napi munkájuk elvégzéséhez nyújt segítséget – a minősítési eljáráson a konyha jól szerepelt.