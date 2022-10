Harmadik podcast vendégünk Kövecses József, akivel sokan azonosítják a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatát. Csőri képviseli az állandóságot az egylet életében, hiszen edzők, játékosok jönnek mennek, de ő már 1979 óta szolgálja a Vasútot játékosként és technikai vezetőként. Nem is csoda, hogy rengeteg történettel, kalanddal van tele, amelyekből most többet velünk is megosztott. Például azt, hogy a kosárlabdázók milyen különleges helyzetekben kérik olykor segítségét.

– Néha a család elcsodálkozik, amikor este 10-kor vagy akár fél 12-kor is felveszem a telefont – válaszolta.

– Voltak pikánsabb dolgok is. Volt olyan játékos, aki hajnal fél egy körül azzal a problémával hívott, hogy meleg van, nyitva volt az erkély ajtó, és berepült a szobába egy denevér. Tőlem kérdezte, hogy mit kezdjen vele, mert fél tőle. Előfordult olyan is, hogy egy amerikai játékos diesel helyett benzint tankolt a szponzori autóba, mert olcsóbb volt, és másnap reggel nem tudott elindulni.



Emellett a Panthers múltjáról, s jelenéről is szót ejtett, s ennél személyesebb dolgokról is mesélt. Többek közt arról, hogyan élte meg a versenyszerű sporttól való visszavonulást, hogyan tudja összeegyeztetni a magánéletet egy olyan munkával, ahol különböző helyzetek miatt folyamatosan elérhetőnek kell lennie.