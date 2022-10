A peonza egy kúp alakú pörgettyű, amely az idősebbeknek gyermekkoruk kedvencét, a búgócsigát juttathatja eszükbe, ugyanakkor van, aki inkább a jojóhoz hasonlítja, hiszen trükközésekre is alkalmas.

A Mexikóból származó játékot Czeglédy László hozta be hazánkba 2010-ben, azóta őszi és tavaszi turnék keretében mutatják be és népszerűsítik a peonzát, mini versenyeket rendeznek, és egy-egy 8-9 hétig tartó eseménysorozat alkalmával kétezer peonzát ki is osztanak a gyerekek között.

Fotós: Zs. K.

Czeglédy László nyolc évig élt Spanyolországban, ahol a gyermekén keresztül ismerte és szerette meg ezt a játékot. Versenyekre jártak, egy idő után pedig világossá vált, hogy ez nem csak egy játék, hanem annál sokkal több. László felvette a kapcsolatot Carlossal, az akkori bajnokkal, aki már ott is az iskolások között népszerűsítette a peonzát. Eljutottak a játék tulajdonosi köréhez, akik támogatták, hogy Magyarországon is tartsanak hasonló programokat.

2010. szeptemberében rendezték az első őszi kampányt Miskolcon, azután 2011. tavaszán a budapesti sorozatnak már akkora sikere volt, hogy az utolsó versenyt 1200 gyerek, és körülbelül 130 peonzázó szülő részvételével tartották meg.

– Maga a játék arról szól, hogy hozzuk ki a gyerekeket a számítógép elől, játszanak csoportosan is akár, mert azt tapasztaljuk, hogy délután a játszóterek üresek. Az egész kicsiket még viszik az anyukák, de a 6 év felettiek, akiket mi szeretnénk megszólítani, azoknak egy része a monitor előtt tölti a szabad óráit

– mondta Czeglédy László. Hozzátette, ebben a játékban az a jó, hogy együtt játszik a kicsi, a nagy, a fiú, a lány, a szegény és a jómódú, éppen ezért kiváló közösségformáló, de sok más jó tulajdonsága mellett fejleszti a kézügyességet, a koncentrációt, a versenyszellemet is. Hogy mire is jó a peonza, arról egyébként Czeglédy László egyszer egy veszprémi igazgatónőtől egy négy oldalas összefoglalót kapott, amelyben a gyerekekre gyakorolt számos pozitív hatását írta le.

Carlos – akinek bemutatóit a pécsi iskolások nézik hétről hétre – nemzetközi bajnok, egész Dél-Amerikát végigjárta, hogy megismertesse és megszerettesse a játékot a gyerekekkel. Imádja Magyarországot, szívesen mutat trükköket az érdeklődőknek. November 5-ig Pécs (és Kozármisleny), Szekszárd, és Kaposvár iskolásainak peonzázik, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban és Jászberényben pedig egy másik bajnok bemutatózik.

A versenyeken a mexikói tulajdonos felajánlásából peonzákat, pólót, kulcstartót osztanak szét az aktív és ügyes gyerekek között, de értékes ajándékokért is megy a küzdelem, szombaton például egy roller volt a főnyeremény, jövő héten pedig egy tabletet kap a legügyesebb résztvevő a Forrás Üzletházban megrendezett versenyen.

Fotós: Zs. K.

A Peonza Magyarország egyébként minisztériumi ajánlólevelet kapott, tevékenységüket emellett a mexikói külügyminisztérium és a mexikói nagykövetség is támogatja.