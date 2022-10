Elsőként új színes kiadványukról, amely elsősorban a 60 év felettieket megcélzó pécsi szabadidős, kulturális és sportos programokat, a korosztályt felkaroló klubokat, civil szervezeteket, illetve igénybe vehető támogatásokat gyűjti teljes csokorba. A Szépkorúak hálózatban című füzet papíron ugyan korlátozott számban érhető el, ám a teljes tartalom – ahogyan az összes programjuk és velük kapcsolatos információ – letölthető az egyesület weboldaláról is.

De Blasio Antonio egyesületi elnök és Nagy Zsuzsanna alapítványi kuratóriumi titkár beszámolt egy érdekes, hiánypótló kutatásról is. Az Active Ageing projekt keretében a Visegrádi négyek országainak számos városában, közte Pécsett is átfogó felmérést készítenek az elmagányosodás, a kirekesztés elkerülésének lehetőségeiről. Feltérképezve azt is, hogy melyek lennének azok a hatékony módszerek, amelyekkel az idősek érdeklődését felkelthetik az aktív élet megélését segítő programok iránt.

És nem utolsó sorban elhangzott, hogy szeptembertől ismét tárt kapukkal várják a nyugdíjasokat a Fitt nagyi program vízitorna-foglalkozásai és úszáslehetőség is a Hullámfürdőben.

Október 1-jén világszerte az időseket ünnepeljük

Az ENSZ döntése nyomán 1991 óta minden év október 1-jén tartják az idősek világnapját. Az ünnep egyik fontos üzenete a figyelemfelkeltés az őket érintő legfontosabb kérdésekre, mint az öregedés vagy az idősek bántalmazása. Napjainkban csaknem egymilliárd 60 évnél idősebb ember él a földön – hazánkban ebből nagyjából kétmillió –, ami az előrejelzések szerint 2050-re megduplázódik. 80%-uk a szegényebb országokból kerül majd ki, és a többség egyedül lesz kénytelen tölteni mindennapjait. Ezért is válik egyre fontosabbá az odafigyelés a helyzetükre, legyen az a fizikai és mentális egészségük és a méltóságteljes, aktív öregkor megélésének lehetőségei.