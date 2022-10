Több baranyai községben is kreatív őszi díszítést készített a falu apraja-nagyja az elmúlt hetekben. Boldogasszonyfán egy vidám tökfej-embert ültettek egy padra, kalapba, férfiruhákba öltöztetve, felette „Szia, Ősz” felirattal, kezében és mellette körös-körül dísztökökkel kiegészítve a jelenetet.

Fotó: Borovics Emese

Kacsótán már a nyári falunapra is készült a település határában egy szénabála figura pár, akik a településre érkezőket fogadták.

Borovics Emese

A helyi közösség lelkes tagjai ezúttal is kitettek magukért, több őszi szalmafigurát bemutató életkép is készült. A bábukat változatos ruhákba, kalapokba bújtatták, illetve Halloween-i hangulatban szellemeket idéző díszeket is készítettek, s természetesen a tökök itt sem maradtak el.