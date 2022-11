Kovács Dénessel, a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapatának vezetőedzőjével folytatjuk a bama.hu podcastsorozatát. Az ambiciózus tréner év elején, mindössze 22 esztendősen vette át az együttes irányítását, ráadásul tudásának köszönhetően a kiesést is elkerülte a csapat.

Mesélt nekünk a kezdetekről, a kosárlabda iránti szeretetéről, de nehézségeit is büszkén vállalta. A sérülése miatt ugyan játékosként nem tudott maradandót alkotni, de szorgos munkájának köszönhetően jelenleg az élvonalban tevékenykedhet. Ahogy sejtettük, nem egyszerű egy csapatnyi hölgynek megmondani, hogy mit is csináljon, de erre is van egy jó receptje a sikerre éhes sportembernek. Idén még nem nyert a gárda, így próbáltunk válaszokat keresni a miértekre. Továbbá megtárgyaltuk a Budapest Honvéd pocsék, valamint a PMFC remek teljesítményét is, ugyanis Kovács Dénes rajong a labdarúgásért, még ha a pályán nem is vinné túl sokra.

Ezenfelül azért is érdemes podcastadásunkat meghallgatni, mert szót ejtettünk a PINNK péntek délutáni mérkőzéséről is, amit a Vasas ellen vív majd a PVSK NKA Csarnokban 16 órától, de szóba jött a decemberi városi derbi is, amire fogadást kötöttünk a fiatal vezetőedzővel, márpedig aki a rövidebbet húzza, annak biztosan emlékezetes lesz az utána lévő pár hete.