– Kezdetben az előadóművészi pályát pécézte ki magának, évekig magánénekes volt, mígnem a Zeneakadémiát lecserélte a tanárképzőre, testnevelés szakon. Ez, ahogy mondani szokták, száznyolcvan fok… Miért?

– A sporthoz mindig is kötődtem. Valójában 2013-ra döntöttem el a váltást, úgy éreztem, a hangom már nem fog annyit fejlődni, hogy azzal az általam elképzelt csúcsra érjek. Mindazonáltal a komolyzenéhez való kötődésem, meg az énekesi múltam időnként a jelenlegi munkahelyemen is jól jön. Tavaly felsős énekórák is szerepeltek az órarendemben, idén pedig a testnevelés órák mellett – ha szükséges – az énekórákra is, szinte magától értetődően írnak ki helyettesíteni.

– Szóval, immár főállású „tesitanár”. Ennek szerencsére több köze van a legújabb attrakciójához, mint a magánéneknek a magasugráshoz. Az idei sárkányhajó-világbajnokságra gondolunk. Mi történt az Egyesült Államokban?

– Egészen pontosan a floridai Sarasotában. Idén ott rendezték ugyanis a sárkányhajó vb-t, amit nagy örömünkre a „nagyhajó”-kategóriában megnyertünk.

– Mi fán terem ez a sportág?

– A sárkányhajózás egy ősi kínai, tradicionális sport, tradicionális rítus, rituálé eszköze. Különböző vallásos szertartásokkor használták; több mint kétezer éves múltja van. Sportként pedig 100-150 éves történelemmel bír.

– Idehaza nem hinném, hogy sokan ismerik. Ön mikor ismerkedett meg vele és főleg, hol?

– Még egyetemista voltam, amikor Budapesten megrendezték a Dunai Regattát. A rendezők közt – az Antall József Tudásközpont mellett – a Magyar Sárkányhajó Szövetség is szerepelt Az egész esemény arról szólt, hogy az egyetemisták egymással versenyezzenek és közben egy jót bulizzanak. Én is ott voltam. Végigeveztünk Pesten a Dunán, a Parlament előtt, és éreztem, hogy egy időre beleragadtam a hajóba.

– Nagyhajó-kategóriát említett. Ez mit jelent?

– Kétféle hajó van: kishajó, és nagyhajó, ami 6 méter hosszú. A nagyhajóban húsz evezős húzza, egy kormányos és egy dobos közreműködésével. A dob üteme adja meg az evezés, a lapátolás iramát. A kishajóban 10 fő ül, plusz a kormányos, meg a dobos. Mielőtt megkérdezi – én szigorúan evezős vagyok, voltam.

– A vébén mekkora távon nyerték az aranyat?

– A gyilkos 200 méteren. Ott végig gyorsulni kell, ahogy kifér a csövön, nemigazán kell taktikázni. Akkor és ott körülbelül ötven másodpercről szól az élet.

– Gondolom, munkahelyén, az iskolában büszkék voltak az ifjú kollégára.

– Így van, sőt, néhányan még az élőben streamelt versenyt is nézték a neten. Velem voltak a hatórás időeltolódás dacára. Ez nagyon jólesett.

Debreceni Ferenc azonban nem elégedett meg holmi magánénekléssel, testnevelésórákkal, meg világbajnoki aranyéremmel. Legújabb mániája a sütés. Éspedig a kenyérsütés. Természetesen, ebben is igyekezett minél magasabb szintre fejlődni.

– A Covid alatt kezdődött, a nagy bezárkózás idején – mondja sokoldalú emberünk. – Valami hasznosat akartam csinálni, nem csak otthon ücsörögni. A kenyérsütés pedig ilyen. Ráadásul, komoly tudomány. Az elhatározás kevés. Számos elméleti okosság és rengeteg gyakorlat hozza csak meg a kívánt eredményt. Kezdve a saját kovász kinevelésétől, a dagasztásig.

– Úgy tudjuk, elhíresült a kenyeréről is.

– Á, dehogy. Inkább csak azt mondanám, néhányan ismerik és szeretik. Igaz, előfordult néhányszor olyan javaslat is, hogy álljak be főállású péknek, csináljak egy saját pékséget. Ez viszont nem szerepel a terveim közt. Az életben még annyi minden érdekes dolog van, amit esetleg kipróbálhatok. A tanításon kívül nem szeretném odaszögezni magam semmihez úgy igazán.

– Esetleg van már valami új ötlet, új hobbi kialakulóban?

– Egyelőre még nincs. Azon kívül, hogy két év múlva Olaszországban rendezik a következő sárkányhajó vébét. Egy világversenyre komolyan készülni kell. Nemcsak a top-erőnlétet szükséges időzíteni, de igazán akkor van esélyünk egy újabb sikerre, ha lelkileg, agyilag is csúcson vagyunk a verseny kezdetekor.

– A felkészülés nyilván rengeteg edzésből áll. Ez hol történik?

– A mi evezőbázisunk az Orfűi-tó. Az evezés mellett persze egyéb erőnléti edzésekre is szükség van. Ehhez nekem pont jól jönnek az iskolai testnevelés órák. Szinte mindent végigcsinálok a gyerekekkel, amit nekik feladatul adok – jelenti ki Debreceni Ferenc énekes, testnevelés tanár, világbajnok és pék.