A Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson 1981-ben kezdték el a madarak tömeges befogását és gyűrűzését a Madártani Egyesület munkatársai. Az ezredfordulóig csak nyári táborokat szerveztek, de a táborbázis megfelelő szintű kiépítését követően már téli és tavaszi táborok lebonyolítására is lehetőségük nyílt. Az elmúlt 42 évben 158 madárfaj példányait fogták be, ami a hazai madárfauna közel 38%-át jelenti. A halastavak kiváló természeti adottságait ez a szám is jól jelzi.

Az idei nyár-őszi madárgyűrűző tábor 75. napján, azaz október 6-án nem mindennapi eseményre került sor, meggyűrűzték az 500 000. madarat. Hogy idáig eljutottak, köszönetet mondtak minden támogatónak, valamint a táborozásokban résztvevő gyűrűzőknek és segítőknek egyaránt. Hálájukat fejezték ki az egykori Bikali Állami Gazdaság vezetőjének és dolgozóinak, valamint az Euro-Est Kft. tulajdonosainak és helyi halászati vezetőinek, akik munkájuk folytonosságát lehetővé tették és segítették.

A jubileumi madár egyébként egy ökörszem volt, amely rövid fogva tartása után vidám cserregéssel köszönte meg szabadon engedését. Reménykedünk abban, hogy az egymilliomodik madárra nem kell újabb 42 évet várni, és akkor sem fogunk nagyon bánkódni, ha az egy újabb ökörszem lesz.