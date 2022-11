Bomba felsőtestét mutatta meg passzos, zöld felsőben Sárfány Emese péntek esti kiruccanása során.

A gyönyörű úszónő, Jakabos Zsuzsanna nem csak fürdőruhában, de kirándulós szettben is káprázatos. Mosolyával nem csak minket, de Milost is levette a lábáról, akivel együtt bandáztak a héten.

A nők kedvence, Kamarás Iván a konyhában is tökéletes alakítást nyújt. Értő kezei alatt tésztába csavart virslit készített, rajongói legnagyobb örömére.

A csúnyapulcsis időszak kezdetét vette. Tóth Vera már a héten elővette gardróbja eme csodás gyöngyszemeit, szóval most már mi is hivatalosan beöltözhetünk legszebb karácsonyi pulóverjeinkbe.

A mindig fitt Katus Attila egy fantasztikus és hasznos cikket osztott meg arról, hogy figyelni kell az egészségünkre a hideg hónapokban is. Nem tudja elégszer hangsúlyozni, hogy kellő figyelmet kell fordítani a vitaminbevitelre most is, persze azok a karlendítések, lábemelések sem maradhatnak el.