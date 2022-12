Gyönyörű úszónőnk elegánsan, vidáman és formás hasat villantva köszöntette az ünnepeket.

Azt gondolhatnánk, hogy karácsony előtt születni nagy szívás. Pedig gondoljunk csak bele, tökéletes a hangulat az ünneplésre. És ha a karácsonyi menüt életedben először főzöd, az nagy kihívás. Így vélekedik jóképű színészünk, Kamarás Iván is. Érdemes csekkolni, hogy mire jutott!

A dzsúdó istennője, Szabó Franciska kirobbanó formában van. Hiszen nála nem maradhat el a karácsonyi előtti, közbeni és utáni testedzés sem.

A karácsonyi filmekben mindig tonnaszámra szerepelnek az édességek. Automatikusan össze is fut a nyál a szánkban és azonnal kóstolni is akarjuk. Kenderesi Tamásnak lehetősége is volt kóstolni is egy ilyet, még pedig a cukormázas almát Salzburgban. Hogy ízlett-e neki? Lapozzátok végig a posztját!

Katus Attila sílécen köszöntette a karácsonyt, és azzal csúszott az ünnepi asztal mellé.

Mindannyian tudjuk, hogy a karácsony része a nagy családi ebéd vagy vacsora, és ilyenkor fel tud szaladni egy-két plusz kiló, ha nem figyelünk. Szóval egy kis futás, mint Tóth Veráéknál, és máris lelkiismeretfurdalás nélkül csúszik a töltött káposzta.