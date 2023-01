A permakultúra olyan mezőgazdasági rendszerek tervezését és működését jelenti, amelyek rendelkeznek a természetes ökoszisztémák változatosságával, stabilitásával és rugalmasságával. Elsőként az 1980-as években kezdek el kísérletezni ezzel, és be is bizonyososodott, hogy az elvek megvalósíthatók. A permakultúra idővel világmozgalommá vált, napjainkban különböző szövetségek, ökofaluk alakultak ki világszerte, így Európában is. Magyarországon is egyre több helyen kísérleteznek ilyen rendszer kidolgozásán.

Ennek a rendszernek egyébként az alapgondolatát két ausztrál, Bill Mollison és David Holmgren fektette le. Az a meggyőződés ösztönözte őket, hogy ha az emberi társadalom továbbra is ilyen mértékben folytatja a föld tartalékainak felélését, akkor előbb-utóbb elpusztítja az élővilágot és önmagát.

Erről a témáról hallhatnak többet az érdeklődők a Pécsbányai Közösségi Házban.