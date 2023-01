Különböző utazási magazinokból, felmérésekből már körvonalazódnak az év slágerországai, valamint a különböző utazási trendek is. Az egyik ilyen az elvonulás lesz, amely segít önmagunk megismerésében. Fókuszba kerül a bánat leküzdése, a valódi célok megtalálása, valamint testünk átmozgatása.

A felmérések szerint sokan a fenntarthatóság jegyében fognak utazni. A környezettudatosság jobb élményt tud nyújtani. Ebbe a kategóriába tartozik a rejtett gyöngyszemek felkutatása, a helyi szállásokban való megpihenés és a vonatozás előnyben részesítése. Az egyik slágerországot is ennek a jegyében emelték ki a szakértők. Ez pedig nem más, mint Új-Zéland. Ezen belül is Aotearoa területére helyezik a hangsúlyt, hiszen aki ide érkezik az elsősorban a helyi vállalkozókat, a helyi gazdaságot támogatja. A pandémia előtt az ország letette a Tiaki Promise fogadalmat, amely azt foglalja magában, hogy gondoskodnak az emberekről és a helyekről. Egy pécsi egyetemista is megemlítette idei úti céljai között az országot, de akár hosszabb távra is kiköltözne, hogy tanuljon és megismerhessen egy újabb kultúrát. A fenntarthatóságot is közel érzi magához, hiszen, még ha nem is nagy területen, de lakása erkélyén elkezdett saját növényeket termeszteni.

Külföldi szaklapok szerint sokan fognak szólóutazásba kezdeni. A legtrendibb desztinációk az egyedül utazók számára Spanyolország, Olaszország, Görögország, Ausztrália. De Ciprust is egyre többen választják. A szigetet sokkal megfizethetőbbnek tartják, és rengeteg élményt nyújt. Lehet búvárkodni a lenyűgöző strandjain, rengeteg finom ciprusi ételt lehet kóstolni. De nem csak a szólóutazókat vonzza ez az ország, hanem a párokat és a családosokat is.

Egyiptom, azon belül is Kairó ismét felértékelődni látszik a turisták szemében. 2023-ban a Nagy Egyiptomi Múzeum is megnyílik a térségben, amely az ország és annak történelmének szerelmeseinek igazi Kánaán lesz. Egy harmincéves hölgy tervezi is már az utazását, hiszen egyik kedvenc filmjének, A múmiának is helyszínéül szolgált ez a város, és már akkor beleszerelmesedett ebbe a területbe.

Jó páran említették azt is, hogy belföldön mennek nyaralni, mert a pandémia időszakában rájöttek, hogy sok részét nem ismerik még az országnak, amelyek viszont megérik a felfedezést.