A program egyben feleleveníti a disznóvágások hangulatát is. A hagyományos töpörtyű és forralt bor versenyre 5 fős baráti, munkahelyi, üzleti, családi csapatok jelentkezését várják, és a szervezők minden csapatnak biztosítanak 7 kg zsírszalonnát (sertés), a többi alapanyagot és felszerelést viszont a csapatoknak kell hozniuk. A szakmai zsűri részére az elbíráláshoz egy adag töpörtyűt, és egy adag forralt bort kell leadni, a többivel a versenyzők szabadon rendelkeznek.

A bírálók az elkészült töpörtyűn és forralt boron kívül a csapat egységes megjelenését, összképét, a stand kinézetét is díjazzák, illetve különdíjat érdemel majd a legszebb tálalási mód is.