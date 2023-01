Vendégünk, Petre András amolyan bemelegítésként felvillantotta a kulisszatitkait, hogy egy igazi egyszemélyes garázsvállalkozásból hogyan menedzselte 10. születésnapjára az immár tízezernél több magyar otthont napelembe borító EU-SOLAR Nyrt.-t tőzsdén jegyzett, nemzetközi nagyvállalattá. És hogyan látta meg egy évtizeddel az EU előtt a napelemben a jövő szükségletét és üzletét – belecsempészve már e pályaképbe saját, markánsan egyedi hitvallását a zöldjövőhöz vezető út viszontagságainak okairól is.

Beszélgettünk további alternatív energiahordozókról, majd a háztetőkről az utcára ugorva a villanyautózás lehetséges csodáiról, de a járművek teljes életciklusában, hatótávjában és egyelőre kissé lassú töltésében rejlő útvesztőkről is.

És a nagy kérdésről, hogy ki is a felelős: elég-e ma már, ha hátradőlve államokra, kormányokra várunk, hogy oldják meg nekünk vagy helyettünk a környezetvédelem egyre égetőbb gondjait, vagy kötelessége – és ha igen, hogyan – az utca emberének is, hogy kivegye belőle a saját részét.

Ha kíváncsi a válaszokra, hallgassa meg a bama.hu legújabb podcastjét!