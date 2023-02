Már a számunkra előkészített asztal látványa is letisztult harmóniát sugároz, a készítő a bibliai korhoz illően Izrael hét szent növényét is elhelyezte rajta.

– Csupa olyan étel és eszköz látható, amelyekről tudjuk, hogy Jézus korában fogyasztották az emberek, vagy a Szentírásból vagy egyéb történeti forrásokból szerzett ismeretek által – mondta Sipos Edit.

Megmutatta a hét szent növényt, a búza és az árpa mellett szőlő, füge, gránátalmalé, olajbogyó és datolya is helyet kapott.

Rágcsálnivalóként szárazon pirított árpaszemeket kínált, ami meglepően ízletesnek bizonyult.

– A pirított gabonát előszeretettel fogyasztották amikor a sok munka miatt nem maradt másra idejük. Gyorsan elkészült, magas tápértékkel rendelkezik. Gyakran főztek kását is a búzából, árpából, kölesből

– árulta el.

Az önmagában is ízletes olajbogyó, megtisztított répa és uborka mellé kaporral ízesített joghurtos, lágysajtos mártogatóst is kóstolhattunk, sőt, friss, kelesztett kenyérlepények is készültek, a kovász segítségével ugyanis már e korban lehetett kenyeret vagy akár különböző édes, mézes tésztákat sütni.

Fotós: Löffler Péter

Sipos Edit elmondta, a Jézus korabeli izraeli világot mediterrán étkezés jellemezte, az emberek nagyrészt gabonát és zöldségeket fogyasztottak, de kedvelt alapanyagot jelentettek a hüvelyesek is. Reggel és napközben csak keveset ettek, a főétkezésre este került sor, az ünnepi lakomák pedig több napig is eltartottak.

Rendkívül ízletes vöröslencséből készült egytálételt is készítettünk, amelyet biztosan el fogunk készíteni otthon is. Olívaolajon póréhagymát és zellert dinszteltünk, sóztuk, majd ehhez öntöttük a száraz vöröslencsét, amit annyi vízzel öntöttünk fel, hogy ellepje. Néhány perc alatt puhára fő a lencse, de még zsenge és ízletes marad, a zeller és a lágy zöldhagyma pedig az olívaolaj ízével vegyülve ellenállhatatlanná teszi ezt az egyszerű ételt.