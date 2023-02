– Megérintett Pécs történelmi hangulata, amelyet kiválóan tükröz a főtéren álló katolikus templom, ami az egykori dzsámi vonásait is őrzi – mondta lapunknak Willie.

– A Király utcán végighaladni is olyan, mint egy séta a múltba. A színház díszes, 19. század végi megjelenése után a Budai Kapu a 15. századba repít vissza, nem is beszélve a Zsolnay Negyed különlegességéről

– tette hozzá.

Willie öt éve él hazánkban. Lapunknak anyanyelvén nyilatkozott, de már magyarul is jól beszél. Elmondása szerint a kezdetektől szimpatikus volt számára az ország, ám amikor először itt járt, nem is tudta, hogy szépapja és szépanyja a Magyar Királyságból emigráltak New Yorkba 1882-ben, ezt később fedezte fel.

– Szeretek minél többet megtudni a környezetemről, és kreatív, művészi módon bemutatni a videók, fényképek, illetve a történetmesélés által. Politikatudományokból diplomáztam, de annak is leginkább a történelmi aspektusa ragadott meg. Szeretném a videóimmal életre kelteni a múltbeli eseményeket, s közelebb vinni őket az emberekhez – fogalmazta meg célkitűzését a fiatal vlogger, aki online tevékenysége mellett angol nyelvet is oktat.

Willie úgy véli, a történelmi elbeszélésekből tanultak segíthetnek az embereknek saját életükre vonatkozóan is megfontoltabb döntéseket hozni.

A fiatalembert arról is kérdeztük, mi ihlette meg leginkább Magyarországon.

Fotós: W.G.

– Már a földrajzi helyszín, a Kárpát-medence is nagyon különleges. A történelem során számos nép, köztük a kelták és a rómaiak is lakták. Tetszik, hogy Magyarország az évszázadok során mindig egy találkozási pontot jelentett kelet és nyugat között. Jártak itt tatárok, törökök, uralkodott a francia Anjou és az osztrák Habsburg dinasztia is. Ez a sokszínűség Pécsre is jellemző, hiszen közel helyezkedik el a déli határokhoz – állapította meg.

Willie Gevertz azt is elmondta, a jövőben szeretne egyre több aktuális eseményt és különösképp emberi történeteket megismerni, bemutatni a videóiban.

– Szívesen működnék együtt sok emberrel, hogy közösen alkossunk valami értékeset és kreatívat. Akinek van egy jó ötlete, ne hezitáljon kapcsolatba lépni velem. Hálás vagyok a magyarok támogatásáért és érdeklődéséért, ez nagy motivációt jelent számomra. A tevékenységemet továbbra folytatni fogom!

– hangsúlyozta a lelkes videókészítő.