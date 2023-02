Podcast sorozatunk vendége ezúttal Kovács Boglárka Dóra, a Villány-Siklósi Borút elnöke, akivel a borturisztikai lehetőségekről, a Villányi borvidéken elérhető szolgáltatásokról és a térség kivételes vonzerejéről beszélgettünk. Az nem kérdés, hogy a Villányi borvidék kiemelten jó adottságokkal bír szőlőtermesztés és borkészítés szempontjából, és a minőségi bor adja az elsődleges motivációt a turistáknak e térség felkeresésére. Ugyanakkor a borúti szolgáltatások minősége is nagyban meghatározza azt, hogy miért szeretnek a látogatók ide járni.

Villány már nemcsak a borról szól, hanem élményeket kínál, köszönhetően annak, hogy az aktív turisztikai szolgáltatások nagyon sokat fejlődtek a borvidéken. Ebben partnerek a nagy települések, de Villány, Harkány és Siklós mellett például Palkonya és Szaporca is széleskörű lehetőségeket kínál az ide látogatóknak. Ehhez jönnek hozzá a Borút által szervezett programok, mint a Vince-nap, a Borzsongás, a Gördülő Dűlők vagy az Európai Bordalfesztivál, tehát minden évszakra jut egy kiemelt esemény, az év minden időszakában csábítják a vendégeket a borvidék településeire.

Kovács Boglárka Dóra elmondta, készült egy országos szintű felmérés 2021-ben, amelyben a célcsoportból kérdeztek meg arról vendégeket, akik utaztak már borvidékre, hova látogattak, és a megkérdezettek több mint a 60 százaléka a Villányi borvidéket jelölte meg. Akik viszont még nem utaztak, azoktól azt kérdezték, hova mennének, hova tervezik az utazást, és ők Villányt jelölték meg első helyen, amely jól mutatja, hogy a Villányi borvidék megítélése országos szinten is kiemelkedő.

Ezt egyébként a látogatottsági adatok is alátámasztják. A Borút rendelkezésére állnak a települési önkormányzatoknál gyűjtött szállásadatok, amelyből kiderül, hogy 2019-ben (a Covid előtt, turisztikailag az egyik legerősebb évben) összesen 380 ezer vendégéjszakát realizált a borvidék. Az ezt követő két évben a járványhelyzet nyilvánvalóan visszaesést eredményezett a turizmusban, de 2020-ban így is 260, 2021-ben pedig 330 ezer vendégéjszakát töltöttek itt a turisták. 2022-ből még csak a három város, Siklós, Harkány és Villány adatai állnak rendelkezésre, de már ezekből is komoly erősödés tükröződik, 460 ezer vendégéjszakát mutatnak az adatok.

Tavasszal debütál az új borturisztikai applikáció

A borvidéki elnökkel emellett arról is beszélgettünk, hogy mi az, amivel a fiatalokat leginkább a térségbe tudják vonzani. Nagyon népszerű a 2018-ban debütált, és azóta egyre kedveltebb Villányi REDy, a közösségi bisztróbor, amelynek elnevezéséről osztott meg háttér-információkat Kovács Boglárka Dóra. Ezen kívül arról is kérdeztük, hogy milyen célcsoportban lehetne jobban kihasználni a kínálkozó lehetőségeket. A borkedvelők számára egyébként jó hír, hogy tavasszal debütál a Villányi borvidék új borturisztikai applikációja, amelyen minden szolgáltató elérhető lesz, és emellett több játékos programmal igyekeznek majd az ide érkező vendégek érdeklődését fokozni.