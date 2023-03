Heti podcastünk ismét a sport vizeire kalauzolja hallgatóinkat, olvasóinkat – ezúttal többszörösen szó szerint is: De Blasio Domenico egyrészt a PVSK Mecsek Füszért legfényesebb, olimpiai bajnokokkal tűzdelt korszakának egyik letéteményese, aki légiósként a napfényes Itália akkortájt a magyar játékosokat mágnesként vonzó klubéletébe is belekóstolhatott.

Ma már a szakosztály vezetőjeként egyengeti a Vasút vízilabdázóinak tavalyi bravúros eredménye után ebben az idényben éppen ismét rögösebb útját. Ám a hazai medence más szempontból is a lételeme: a PSN Zrt. kötelékében a Hullámfürdő vezetőjeként igyekszik egyensúlyt teremteni a szűk idősávokra igényt tartó számtalan vízi sport, köztük olimpikon úszók, illetve a szabadidejükben úszni szerető pécsi polgárok egyaránt jogos igényei között. Miközben a rezsiválságot is egész télen egyedül túlélő pécsi uszoda a bezárt városi tanmedencék feladatát is magára vállalva vette ki a részét az oly fontos úszás­oktatásból is.

A nem könnyű feladat kulisszatitkai mellett a már ugyancsak az uszodában edződő legifjabb családi generáció sportos küldetéséről és olaszos csengésű neve eredetéről is faggattuk; az egykor a Csizma sarkából útnak induló nagypapa idáig vezető kalandos útja mellett a kettős kulturális gyökerek olyan titkai között is kutakodva, mint hogy manapság spagetti vagy krumplis tészta kerül-e gyakrabban a család asztalára.