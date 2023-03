– A reklámok olyan eladásösztönző eszközök, amelyek nemcsak befolyásolhatják, de meg is határozhatják a fogyasztók vásárlási döntéseit. Ezért a fiatalabb korosztály számára veszélyt is hordozhatnak. A gyermekek és fiatalkorúak védelme a legelemibb célkitűzés a kormány számára, hiszen ők alapozzák meg végső soron a magyar társadalom jövőjét is – közölte a hatóság.