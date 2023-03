Megszűnt a valóság

Tízszeres magyar bajnok, nyolcszoros kupagyőztes, kétszeres Euroliga-bronzérmes, öt alkalommal választották az év magyar kosárlabdázójának, 2005-ben pedig bekerült a sportág halhatatlanjai közé. Iványi Dalma volt a podcastvendégünk, aki mesélt nekünk az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának meneteléséről, a válogatottról és a magánéletéről is.

Alig egy éve még arról számolhattunk be lapunkban, hogy hazatér a pécsiek közönségkedvence, Iványi Dalma, ugyanis 2022/23-as szezontól már az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának másodedzőjeként számítottak rá. Ha csak egy játékost kellene mondani a baranyai női kosárlabda aranykorszakából, akkor a legtöbbeknek elsőre Iványi neve ugrik be, így a legtöbben alig várták a pillanatot, hogy kispadon láthassák.

Eseménydús alapszakaszt tudhat maga mögött az együttes, még ha a Sopron elleni utolsó kör még hátravan, így volt miről beszélni. Szót ejtettünk a fiatalokról, a légiósokról, a legnagyobb meccsekről, de természetesen nem mehettünk el szó nélkül a Killik László Női Magyar Kupában szerzett ezüstérem mellett sem.

Iványi mindeközben a válogatottban is segíti a szövetségi kapitány, Székely Norbert munkáját, de az utánpótláskorú játékosokat is trenírozza, na meg otthon is kiválóan menedzseli a dolgokat. Ennek ellenére a szurkolókra mindig marad ideje, hiszen pontosan tudja, hogy mekkora örömöt okozhatnak sportemberekként.

– Ahogy a PEAC, úgy én is nagyon fontosnak tartom, hogy a környezettnek visszaadjunk egy kicsit abból, amit mi kapunk tőlük – fejtette ki a véleményét Iványi Dalma. – Mindig is azt gondoltam, hogy a sport egy kivételezett helyzet a mai világban, meg bármikor máskor is. Kutyakötelessége minden sportolónak egy kicsit visszaadni. Mindig jó szívvel gondolok vissza arra az időszakra, amikor mi játékosként szaladgáltunk a pályán. Nagyon sok örömöt tudtunk okozni a szurkolóknak. Kiszakadtak a hétköznapi problémákból, a valóságból, önfeledten tudtak örülni. Ez sokkal nagyobb siker annál, mint az érmek, illetve az egyéni sikerek száma. Remélhetőleg sikerül átadni a mai generációnak, hogy mekkora fegyvertény van a kezükben.