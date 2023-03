Amikor egy híresség világszerte ismert magyar terméket hord, akkor nehéz eldönteni, hogy ki is a nagyobb sztár. De azt hiszem, nekünk, magyaroknak a termék viszi a pálmát, még akkor is, ha azt Rihanna hordja egy százhúsz millió nézőt számláló fellépésen. És ki is az a tűzpiros, báránybőrből készült főszereplő, aki ekkora figyelmet kapott a fő amerikaifutball-bajnokságon, a Super Bowl-on?

Természetesen az 1861 óta forgalomban lévő pécsi kesztyű, aminek említésére rögtön hallani vélem a termék reklámjának szövegét: „Ez mind pécsi kesztyű. Pécsi kesztyű. Pécsi kesztyű. Ez mind, mind pécsi kesztyű. Pécsi kesztyű.”

Hogyha úgy vesszük, a pécsi kesztyű mára már világszerte fogalomnak számít, ami egy fiatal pécsi tímármesterrel, Hamerli Jánossal vette kezdetét több mint százhatvan évvel ezelőtt. A lassan két évszázados cég sok mindent megélt megalakulása óta. Volt királyi udvari szállító, a második világháborút követően tömegek hordták terméküket, a rendszerváltás után pedig újra kis családi vállalkozások vették át a kesztyű gyártását.