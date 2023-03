Április 14-én 15 órakor a villánykövesdi játszótérre szervezett projektzáró rendezvényen adják át és avatják fel hivatalosan a Villány és Villánykövesd között megépült kerékpárutat. A programon beszédet mond Hargitai János országgyűlési képviselő, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Roth András Ervin villánykövesdi és Mayer István villányi polgármester.

A helyszínen majd Villányban is, a Rendezvénytéren, és a kerékpáros pumpapályán is különböző kerékpáros programok, játékok várják a kicsiket és nagyokat. A projekt egyébként eszközbeszerzést is lehetővé tett, melynek köszönhetően hat felnőtt és négy gyermekkerékpár, hat futóbicikli, egy kétszemélyes gyermekutánfutó, egy tandem kerékpár, emellett 10 bukósisak és 10 láthatósági mellény érkezett a városba. Ezek a jövőben kerékpárkölcsönzőn keresztül bárki számára igénybe vehetők lesznek.