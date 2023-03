Átvette a Látópont címet Szászvár a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesülettől a közelmúltban.

– „Láthatóak" leszünk, bekerülünk kiadványokba, weblapokra, megismernek minket olyanok, akik eddig nem is tudták, hogy hol van Szászvár. Nagyobb lehetőségünk lesz kihasználni, azt a turisztikai potenciált, ami gyönyörű településünk értékeiben rejlik – fogalmazott a cím átvétele kapcsán internetes közösségi oldalán Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere.

–

Mi is bekerültünk a Látóutak közé, ami azt jelenti, hogy ezen pályázatok keretében különböző csoportokat tudunk majd fogadni községünkben

– tette hozzá a polgármester.

Az elismerés fontos szerepet játszik a turizmus fellendítésében – a Szászvárra érkezők megismerhetik a község értékeit, hagyományait, ízeit és viszik a település jó hírét.

– Ez a díj azt is jelenti, hogy elismerték közművelődési szakembereink munkáját, ami az ide utazóknak példaként szolgálhat, illetve lehetőség arra is, hogy kapcsolatokat teremtsünk más közösségépítőkkel, az ő jó gyakorlataikat mi is adaptálhatjuk – emelte ki Vidák Krisztina.