Az ingyenes kiadványban minden olyan információt összegyűjtöttek, amely a várandós kismamák, a kisgyermekes szülők és a babát tervező párok számára szükséges és hasznos lehet.

A Pécsimami célja az online magazinnal az, hogy megkönnyítse a babázós éveket, ennek érdekében a gyermekvállalásra való felkészüléstől egészen óvodáskorig közel száz helyi lehetőséget, szakembert, programot mutat be. A magazint a Pécsimami weboldalán található adatlap kitöltésével bárki ingyenesen kérheti, azt néhány percen belül automatikusan, e-mailben megküldik számára.

A 109 oldalas kiadvány első része a várandóssággal és szüléssel foglalkozik: olvashatunk benne arról, hogy miként zajlik a várandósgondozás Pécsett, megismerhetjük a védőnők, szülész-nőgyógyászok és dúlák elérhetőségét, a várandósság alatti vizsgálatokat és a szülésfelkészítéssel, gyermek­ágyas segítéssel foglalkozó helyi szakembereket. Tippeket kaphatunk arról, hogy mit érdemes bepakolni a kórházi csomagba és beszerezni a kicsi fogadására, majd a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika bemutatkozása következik.

A magazin második részének témái a szoptatás, a kisgyermek táplálása, a hordozás, a korai fejlesztés, a gyermekfelügyelet és a bölcsődék lesznek, de mindehhez kapcsolódva a segítő szervezetek és intézmények is bemutatkoznak. Emellett olvashatunk még a kötelező és választható védőoltásokról, a családi pénzügyekről és a párkapcsolatról is.

Vasárnap börzére várják a szülőket

Március 12-én, vasárnap, 9 és 12 óra között az uránvárosi Hajnóczy úti piacon tartják az idei első baba- és gyerekholmibörzét, amire érdemes ellátogatnia annak, aki szeretné a bolti ár töredékéért beszerezni a tavaszi gyerekholmikat, vagy akár a teljes babakelengyét. A következő baba- és gyerekholmibörze május 14-én lesz, de újdonsággal is készül a Pécsimami: április 16-án délelőtt kamasz- és felnőttholmik cserélhetnek gazdát az uránvárosi piac épületében, amely ha sikeres lesz, akkor egy októberi vasárnapon meg is ismétlik. Az egész 2023-as börzenaptár is megvan már, a fenti időpontokon kívül augusztus 27-én, szeptember 3-án, november 12-én és december 10-én lesz még bababörze.

Ősszel várható az újabb megjelenés

A magazin kiemelten foglalkozik a kismamáknak és kisbabásoknak szóló helyi programok, foglalkozások és játszóhelyek bemutatásával, de olyan praktikus információkhoz is hozzájuthatnak az olvasók, hogy hol érdemes gyerekkönyvet, játékot, vagy éppen ruhát, cipőt beszerezni a kicsinek. A Pécsibaba abban is segít, hogy több maradjon a családi kasszában: a magazinban található kuponkóddal több mint 50 helyi szolgáltatás vehető igénybe kedvezménnyel. Gellén Nóra, a Pécsimami Egyesület elnöke elmondta, sok pozitív visszajelzés érkezik a Pécsibaba Magazinra, így ősszel várható folytatás. A következő Pécsibaba Expóról és Magazinról mindazokat értesítik majd, akik most kérik a kiadványt.