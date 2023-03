– Szeretettel hívjuk családjainkat babakocsival, kisgyermekekkel főként a keresztút első szakaszára, ameddig jólesik bekapcsolódniuk. Diákjainkat és szüleiket a keresztút egészére várjuk – emelte ki tájékoztatójában a plébánia.

A keresztút felénél a BázisPont Közösségi Tér jóvoltából mosdóhasználati lehetőséget is biztosítanak. Az utat a turbéki temető bejáratától rendőri biztosítás mellett teszik meg a résztvevők. A szervezők azt kérik, hogy aki teheti, húzzon láthatósági mellényt, és vigyen magával zseblámpát, főleg azok, akik visszafelé is gyalog szeretnének jönni. Kérnek továbbá mindenkit, hogy segítsenek az idősek, fáradtak hazavitelében a keresztút végeztével. – Fontos tudni, hogy a Városi Keresztutat rossz idő esetén is megtartják – közölte a plébánia.