A falu központi részén, az Ifjúsági parkban elkészült a közösségi kemence, melyre a Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület nyert támogatást a Magyar Falu Program keretében.

Solti Dezső, Drávaszabolcs polgármestere elmondta, a kemence mellett sparhelt és bográcsozásra alkalmas főzőhely is épült, a megvalósításban társadalmi munkában a helyiek is segítséget nyújtottak. A felavatását egy áprilisi programon tervezik, de nem csak az önkormányzat, vagy helyi szervezetek vehetik igénybe programjaikon, hanem bárki, tehát baráti társaságok, családok, turisták is tarthatják itt közös főzéseiket, sütögetéseiket.

Az önkormányzat egyébként tavaly év végén két pályázatot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban. Az egyik keretében a Fenyves utca csapadékvíz-elvezető rendszerét tudják felújítani, míg a másiknak köszönhetően a hivatal és a kultúrház energetikai korszerűsítését végezhetik el.