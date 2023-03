A március 7-i esemény egyszerre volt szórakoztató, tanulságos és még gasztronómiai élménnyel is gazdagodhattak a résztvevők. A fánkokat a Baranyai Gasztronómia Klaszter biztosította, valamint forralt bort is készítettek, amihez a nedűt a PTE Egyetemi Borbirtok biztosított. A rendezvény megvalósításához a PTE Babits Gimnázium diákjai is hozzájárultak önkéntes munkával.

Az, hogy egy ilyen közösség formáló esemény szerveződött egy a bolygónk védelme érdekében fontos ügy köré, tovább fokozza a helyben megvalósuló környezetvédelem hatékonyságát.