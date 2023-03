A Hatos büfé, az Endresz György utcában szinte megállás nélkül üzemelt. Reggel ötkor szokták bezárni, kicsit szétcsapták nedves söprűvel az illemhelyen a járólapon a vizet, aztán reggel hatkor minden kezdődhetett ismét. Már azoknak, akik bírták májjal, meg pénztárcával. Nem volt drága hely, de folyamatosan azért nehéz volt tartani a tempót.

Sportembereknek meg ott állt Tüzér utcában, a már elbontott atlétikai pálya lelátója alatt a Sport büfé. Ahol olyan bort mértek, ami majdnem felért egy vegyi fegyverrel. Kénytelenek voltak tartani az alacsony nívót, mert a közönség ahhoz volt hozzászokva. Szőlőből készült lőrét el el sem fogadtak volna. Csak a kannás, az ki ne fogyjon soha, mert az veszélyes helyzetet eredményezett volna.

Ma üzletházak állnak a helyén, de nem mehetünk el némán a Rákóczi úti Facsiga mellett. Valami ismeretlen eredetű anyagból, talán pozdorjából, vagy hulladék fából készült. Nem volt szerves része a világörökségnek. De a buszra várva, pár villámitalt azért megért. Legfeljebb az egyik járat elment, de jött a másik.

A Megyeri út, Mártírok utca sarkán áll egy épület. Ott is kocsma működött, Zrínyi fantázianévvel, a Szigetvári Termelőszövetkezet kihelyezett tagozatként. Egykor a vele szemben lévő Tüzép-telep kocsisainak volt a törzshelye. De a pacik ideje lejárt, a gumikerekes fogatok is legfeljebb „nagyon" vidéken akadnak, ha még léteznek valahol egyáltalán. Pár évtized elröppent, már a falak is régen kiszáradtak, már ami a lőrét, vizezett sört illeti.