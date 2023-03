Tavaly ősszel egy teljesen más arcát is megmutathatta az egész ország előtt Iván Bence, a PSN Zrt. paralimpikon úszója, ugyanis a Dancing with the Stars-ban csillogtathatta meg tánctudását, ennek köszönhetően pedig még népesebb követőtábort gyűjtött.

Beszélgetésünk során beavatott minket abba, miképp érte a váratlan meghívás, hogy kezelte a reflektorfényt, valamint hogyan viselte azokat a negatív véleményeket, amiket még a versenyt megelőzően kapott.

– Szerencsére volt egy „mentorom”, a Meggyes Dávid, a táncpartneremnek a párja, aki azért jobban benne van a média világában, így ő nagyon sokat segített nekem – mesélte lapunknak a pécsi sportember.