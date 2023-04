Százmillió forint ma is több mint elég egy tisztességesebb épület felhúzásához; a ’60-as, ’70-es évek fordulóján viszont még az ország legmagasabb épületére is elegendőnek bizonyult. Kereken ennyibe került ugyanis az ünnepélyesen, 1973. április 4-én átadott tévétorony, amely 197 méterével azóta is büszkén őrzi a hazai épületrekorderi címet.