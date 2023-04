Berobbant a cukiságbomba 11 órája

Ennél nincs aranyosabb: pocakjukat süttetik a szurikáták a Komlói Mini Zooban (videók)

Lassan két hónapja, hogy beköszöntött a tavasz. Mondjuk úgy inkább, hogy intett, és már tovább is állt. Talán többször vesszük elő az esernyőt mostanában, mint a napszemüveget. Azonban, ha mégis előbújnak a felhők mögül a napsugarak, akkor azt ki is használjuk. De nemcsak mi, hanem a Komlói Mini Zoo lakói is.

Cz.Emese Cz.Emese

Forrás: Komlói Mini Zoo hivatalos TikTok oldala

