Mai podcast adásunkban két sportújságírónk, Móga Richárd és Kvanduk Bence némi önkritikát gyakorol miután szinte egyetlen hétvégi tippjük sem jött be. Persze ismét beszéltek a hétvégén látott meccsekről, illetve újabb, sokkal kevésbé merész tippeket is adnak a hétközi meccsekre. Sőt, előbbi azt is elmondja, miért lenne ezen a héten Kiss Virág.