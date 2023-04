Április 29-én Pécsett a Zsolnay Negyedben megismerkedhetnek az érdeklődők a tűzoltók és rendőrök világával. A látványos programokat felvonultató Rendőr- és Tűzoltónapon fotókiállítás is nyílik, amelyen lapunk fotóriportere, Laufer László képeit is bemutatják. Ma esti podcastadásunkban munkatársunkkal beszélgetünk, aki számos történetet mesél el a régmúltról, rendőrségi történetekről, különböző balesetekről, bűnesetekről, illetve arról is, miként lehet feldolgozni egy olyan súlyos baleset látványát, ahol patakokban folyik a vér.