A friss tojás a vízben elmerül, de más praktikák is vannak

A megmaradt húsvéti tojásból is számtalan fogást készíthetünk, fontos azonban tudni, hogy a főtt tojás 5–7 napig fogyasztható 0–5 °C-os tárolás mellett, viszont ha több órán keresztül szobahőmérsékleten tartjuk, a kedvezőtlen mikrobiológiai folyamatok már nem gátolhatóak meg. Érdemes a tojás frissességét vízbemerítéssel ellenőrizni – a friss tojás onnan ismerhető fel, hogy elmerül. Ha lebeg a vízben, akkor már nem friss, de még fogyasztható. A víz felszínén úszó tojás fogyasztásra alkalmatlan. Az édes, húsvéti kalács máglyarakásnak kiváló, a megmaradt csokinyuszi pedig sütemények készítéséhez használható fel. A sonka főzőlevét se kell kiönteni: hűtőbe, vagy fagyasztóba téve később bablevest, lencsefőzeléket készíthetünk belőle. Ha a főtt sonkából megmarad egy darab, nem kell kidobni, hiszen több napig is eláll a hűtőszekrényben. Felhasználhatjuk például szendvics­krém, sonkás tészta, vagy különféle rakott ételek előállítása során. A sütemények készítésekor is kerüljük a pazarlást: ha a recept szerint például csak a tojás sárgájára vagy fehérjéjére van szükség, a kettő közül ami megmarad, felhasználható levesek gazdagításához, vagy akár palacsintatésztához.