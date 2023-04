Az általános iskolában most végző nyolcadikosok mellett a középiskolákból az egyetemekre esetleg elsőre be nem jutó, vagy akár egy második szakmát szerezni kívánó diákok érdeklődésére is számot tarthatnak a Baranya Megyei Szakképzési Centrum áprilisban induló, többségében ingyenes, egyes szakterületek esetén önköltséges képzései.