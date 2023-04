Múltidéző rovatunk már nagyon régóta szerves részét képezi a lapunknak. A képek mögött rengeteg történet lapul, és a jó sztorikat mindenki szereti. Laufer László fotóriporter pedig nem egy ilyen történetet lencsevégre kapott az elmúlt évek, évtizedek alatt, most pedig podcast formájában meg is osztja velünk emlékeit a fényképekkel, a mögötte rejlő témákkal, történetekkel kapcsolatban.

Pécs mindig is a divat egyik hazai fellegvára volt, ezért nem meglepő, hogy legfrissebb adásunkban a divat, azon belül is a 80-as, a 90-es évek és a 2000-es évek stílusai kerülnek terítékre, amelyek most újra meghódítják a világot, vagy mondhatnánk inkább azt is, hogy már be is vették.