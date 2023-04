Ugyan végéhez közelednek a baranyai sportcsapatok küzdelmei, sőt, az NKA Universitas PEAC női kosárlabda-alakulatának idénye már le is zárult, a civilek nem lassítanak. Móga Richárd és Kvanduk Bence a ma délutáni podcastadásunkban újra végigveszi, hogy mit láttak a hétvégén, s kitárgyalják Kiss Virág távozását is a már említett egyetemistáktól.

Persze nem mehetnek el szó nélkül a PVSK pólósainak és a komlói kézisek vereségei, ahogy a PMFC, a Szentlőrinc és a HR-Rent Kozármisleny mérkőzései mellett sem.

Végül a PINKK Pécsi 424 szezonzáróján is elcsámcsognak, hiszen a pécsi lányok a zárónapon megszerezték idénybeli első győzelmüket.