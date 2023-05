A bama podcastsorozatának következő vendége Janovics László, a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség és a PTE-PEAC Rolling Basket elnöke.

Mi is az a kerekesszékes kosárlabda? Hogy született meg az ötlet, hogy ez Pécsen is űzhető sport lehessen? Milyen erősségek, képességek kellenek hozzá? A kerekes­székes kosárlabda paralimpiai sportágnak számít. Ebből a beszélgetésből az is kiderül, hogy mennyivel másabb a kétkerekű kosárlabda a hagyományostól.