Kétújfalun szombaton nyílt kiállítás a szakkörökön készített mézeskalácsokból és makramékból.

Forrás: Hatalkotóház

Boós Gyuláné Nagy Edina szakkörvezető elmondta, tavaly nemezelésre, idén pedig mézeskalács-sütő és makramé készítésre nyertek eszközöket, illetve alapanyagokat „A Szakkör” program keretében. A nemezelést is folytatták, melyre a kétújfalui önkormányzat támogatásával vásárolták meg az alapanyagokat. Novembertől heti rendszerességgel tartották a foglalkozásokat a kétújfalui Hatalkotóházban, eleinte 5-5 fővel, de a legutóbbi alkalmakon már a szakköri tagok gyerekei is részt vettek, mert kedvet kaptak az alkotáshoz.

A Hatalkotóház együttműködik a helyi általános iskolával, és a nemezelést például az ottani művészeti órák tananyagába, valamint a szombatonkénti játszóház programjába belevették.

A Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésének célja az országos „A Szakkör” programmal, hogy a hagyományos szakköri tevékenységeket az internet közvetítésével tanítsa meg az érdeklődőknek. Az online felület bemutatóvideókon keresztül lehetővé teszi a különféle tevékenységek kipróbálását, az adott mesterségek szakértőit is megismertetve.

Díjazott szakkör is van

Dunaszekcső szakköri munkái idén díjazásban is részesültek. Az NMI még januárban Himnusz 200 elnevezésű pályázatot hirdetett, ahova a szakkörtagok a szakkörüknek megfelelő technikával készíthettek a Himnusz által ihletett alkotásokat. Az országosan több mint száz jelentkezőből 15 alkotást díjaztak, melyben egyedüli baranyaiként a dunaszekcsői szakkör munkáját is elismerték, amelynek köszönhetően a következő évben nem egy, hanem két szakkört is indíthatnak.