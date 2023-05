Ezek a következők: kiegyensúlyozott étrend – sok zöldséggel, gyümölccsel, diófélékkel, teljes értékű gabonákkal, egészséges zsírokkal és a feldolgozott élelmiszerek kerülésével; rendszeres fizikai aktivitás – legalább napi 30 perc közepes intenzitású edzés, egészséges testsúly, dohányzásmentesség, mérsékelt alkoholfogyasztás. A kutatás bebizonyította, hogy ebből bármelyik igaz az emberre, akkor két évvel tovább él, mint azok, akik egyiket sem tartják be. Ha pedig 50 év felett mindegyik pontot betartjuk, nőként 14 évvel, férfiként 12 évvel élhetünk tovább.

Persze a hosszú élet titkát igen sokan próbálják megfejteni. Például egy új könyv szerzői szerint a világ legidősebb embereinek mindennapjait vizsgálva négy életkorjavító szokást azonosítottak be. Ez a könyv azzal is foglalkozik, hogy milyen viselkedésmódok javítják a krónikus betegségek mellett a hosszú élet kilátásait. Megállapították, hogy a biológiai problémák többsége négy kulcsfontosságú életmódbeli szokásra vezethető vissza: hogyan táplálkozunk, hogyan kezeljük a stresszt, hogyan mozgunk és hogyan helyezzük előtérbe a személyes kapcsolatainkat. Tanulmányozták az úgynevezett kék zónákat is, ahol rendkívül magas a hosszú életű emberek száma.