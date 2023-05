A borbélyokról többnyire annyit tudunk, hogy a régmúlt idők vásári forgatagában hajat, szakállt, no meg eret vágtak. Továbbá igény szerint fogat húztak, sebet varrtak és a hadak útján esetenként a seborvos szerepét is betöltötték. Mindazonáltal borbélyok ma is vannak, mi több, büszkén üzemelnek a barber shop elnevezésű spéci férfi fodrászatokban, ám határozott szigorral hangsúlyozzák a lényeges különbséget egy barber shop – vagyis, borbélyüzlet – és egy hétköznapi fodrászat között.

A borbélyok tevékenysége ma már szerencsére kizárólag a hajra és a szakállra fókuszál, lehetőleg a fodrászatoktól kifejezetten eltérő körülmények közepette. Persze, ne gondoljunk semmi hókuszpókuszra; egy borbélyüzletben is van tükör, meg – igaz, a fogorvosira emlékeztető – szék, ám a lényeges különbség inkább a környezet és az íratlan szabályok által keltett hangulatban keresendő.

Soron következő podcastunkban Mészáros József Hegedűs Márk harkányi borbéllyal beszélget a további különbségekről és arról, mitől szereti a megszállottságig egy huszonhároméves fiatalember ezt a patinás mesterséget.