A település múltjának és gyökereinek kutatására, felfedezésére alakult a Mozsgóért Egyesület szervezésében a Mozsgói Látókör. A közelmúltban már több előadást is szerveztek, amelynek témájául a település és a környék életében egykor meghatározó szerepet játszó Biedermann-családot választották. A tavaly novemberben, illetve idén januárban tartott előadásokat dr. Pallós Piroska, nyugalmazott egyetemi docens tartotta, aki jól ismeri a nemesi család történetét és tevékenységét, társadalmi szerepvállalását.

Puskásné Horváth Éva kulturális szervező és az egyesület elnöke elárulta, a jövőben kötetet is szeretnének kiadni a család gazdag múltját bemutatandó. Ennek érdekében a tervek szerint a Biedermann-család jelenleg is élő tagjaival is fel kívánják venni a kapcsolatot. A törekvés Szentegáton is fogadókészségre talált – nem véletlenül, hiszen a Biedermannok itt is jelen voltak.