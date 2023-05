Újra átbeszélik a hét legfontosabb sporteseményeit szakértőink a Civilek a pályán podcastben, de most egy különleges, videós kiegészítéssel is készültek. A beszélgetés alatt elfoglalják a PMFC-t, s kitűzik a célt, hogy Miklós Péter kötelező szerepeltetése mellett feljutnak az élvonalba rögtön az első szezonban. El is kezdődött az idény egy Békéscsaba elleni gólgazdag meccsel!