A Véméndi Egészségprogram keretében a gyógynövényeket használó, vagy megismerésére vágyó érdeklődőknek gyógynövényes konyhai praktikákat mutatnak be. Ételízesítők és egy édesség is készül majd. A bemutató során készített kreációkat a látogatók megkóstolhatják, és haza is vihetik, természetesen a recepttel együtt. Az eseményt könyv és gyógynövényes portékák vásárával színesítik a szervezők. A bemutató helyszíne a véméndi Kottatárház. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az érdeklődők az [email protected] e-mail címen tehetnek meg.