Halász Kinga a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. kommunikációs munkatársa, coach. Kinga régóta tudja, hogy a médiában szeretne dolgozni, sőt ki is próbálta már magát korábban újságíróként, rádiósként egyaránt. Óriási energiákkal rendelkezik, magát introvertált exhibicionistának tartja. A beszélgetés során több vicces történetet is elmesélt, amik a szakmájában történtek vele. Szó esik másodállásáról is, a coachkodásról. Egyre többet hallhatjuk, ezt a kifejezést. De vajon egy coach mit csinál? Mennyivel másabb mint egy pszichológus? Kinga életében a kommunikációs hivatás és az imént említett szakma jól kiegészítik egymást.